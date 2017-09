Como muchas veces imaginó la ciencia ficción, Kernel busca aumentar la capacidad neuronal para toda la gente, también la sana. La idea de Johnson es reinventar el cerebro humano, ni más ni menos: "Me siento increíblemente constreñido en mi configuración actual. Mi capacidad de procesar información, de recordarla, de consumirla, de pensar en ella. Incluso mi imaginación", dijo a Wired. "Sólo me puedo imaginar cosas que me resultan familiares".