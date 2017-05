"Soy un tipo modesto, intento guardarme para mí esto de la fotografía. No he tenido ninguna formación académica, por lo que nunca me he considerado a mí mismo como un fotógrafo", asegura Rusty Wiles, quien solo reveló a sus compañeros bomberos su afición y la existencia de una cuenta en Instagram donde algunos de ellos al rato también aparecían.