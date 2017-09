A mi juicio, el planteo de Burke es coherente, aunque a priori parece difícil si se analizan las políticas y estrategias de los actores más relevantes durante los años del conflicto sirio (Rusia, Irán, EE.UU y Arabia Saudita). No es imposible poner freno a la ideología maximalista del yihadismo, aunque ello puede no agradar a algunos países periféricos con intereses regionales definidos. En consecuencia la comunidad internacional debería ser capaz de implicar a suficientes naciones para cerrar un acuerdo aceptable para todos los participantes. Solo entonces se logrará algún tipo de solución en la región. Sin embargo, en cualquier análisis que se efectúe, no se debe soslayar un tema central y aspecto principal en cualquier intento de solución al flagelo que es: "Eliminar las redes de financiación".