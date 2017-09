¿Por qué, en lugar de usar a sus hijos, no ponen el cuerpo y toman sus lugares de trabajo?¿Por qué esos padres de clase media "progre" no toman las agencias de publicidad, los estudios de diseño, los bufetes de abogados, o los medios de prensa en los que, día a día, se esmeran en ponerle una sonrisa a sus empleadores con la esperanza de obtener un aumento de sueldo o, aunque más no sea, una palmada en la espalda?