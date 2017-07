La situación que atraviesa actualmente Venezuela es terrible. Nuestros niveles de angustia son altísimos y vivimos situaciones extremas. Quien no se encuentra en este país no puede comprender lo que significa tener miedo a enfermarse, porque los hospitales no cuentan con insumos para atender a pacientes; o dedicar casi todo el tiempo a la búsqueda desesperada de alimentos, que cada vez escasean más. O temer salir a la calle porque el hampa desatada y apoyada por el régimen puede secuestrarte y asesinarte. Es siniestro lo que estamos afrontando.