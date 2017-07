A Sánchez Sorondo no lo conozco, nunca lo vi y viajé 30 veces a Roma en cuatro años. No tengo tiempo de hacer relaciones públicas, trabajo fuerte como corresponsal. Defendió él a capa y espada a Gustavo Vera, quien a mí me produce temor de mujer. Falta a la verdad cuando sostiene que el Papa no viene a la Argentina por la grieta, es sorprendente que aliente algo que está sostenido por ciertos medios de prensa que operan políticamente. Él sabe que sé y yo sé que él sabe por qué Francisco no viene a la Argentina: no por la supuesta grieta.