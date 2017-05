Lo que tenemos aquí es la última instancia de un par de ideas falsas que son muy exitosas y que le han permitido a un régimen totalitario gobernar, con la bendición "democrática". Así como cualquier gobierno electo no es una democracia, no cualquier democracia es legítima. O dicho de otro modo, no cualquier democracia es respetable. Si la mayoría elije a un tirano, eso no implica que sus víctimas tengan que aceptarlo. Es hora de que el sistema diplomático de los países más civilizados asuma una actitud superadora del democratismo del que estas dictaduras como la de Maduro se han estado riendo, instaurado definitivamente en la década del 80 por el señor Carter. O, lo que es igual, que así como hay una liga de bandidos del Alba, tendría que haber otra de la legalidad no formal, sino la basada en la liberad y los derechos individuales, no un grupo de predicadores que miden sus palabras. Esa es la contienda y no si votamos o no votamos. Es más bien a quiénes debemos botar y cuándo.