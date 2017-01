En conjunto, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre las posibles consecuencias de la confrontación entre el gobierno y los medios de comunicación para el público? Proponemos tres escenarios posibles. En primer lugar, desde la elección de Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos, algunos de los principales medios de comunicación han aumentado su tono crítico, lo cual ha sido vinculado con temas comerciales. Slate tiene una publicidad que afirma: "El Presidente Trump ha declarado la guerra a la prensa. Ayúdanos a contraatacar". Esta postura fue retomada por la actriz Meryl Streep en su discurso en la ceremonia de los Globos de Oro, celebrada el 8 de enero. Streep criticó al presidente electo e invitó a "todos en nuestra comunidad a unirse en apoyo al Comité para la Protección de Periodistas ", lo que llevó a un gran aumento en las donaciones a esta organización sin fines de lucro. El New York Times, que ha publicado un gran volumen de historias negativas sobre el presidente electo, sumó 132.000 nuevos suscriptores digitales en las primeras tres semanas después de las elecciones. Si la experiencia argentina es relevante más allá de sus fronteras, aunque la participación en una dinámica de confrontación pueda tener beneficios económicos a corto plazo, a las empresas de medios tal vez les convendría ser más cautelosas respecto a sus perspectivas a largo plazo. Mientras la confrontación podría consolidar e incluso expandir la base de simpatizantes ideológicamente comprometidos, esto podría ocurrir a costa de alienar a un segmento mucho más amplio de la población que no está tan comprometido o que usa las noticias como moneda social en sus conversaciones cotidianas –y que además tienden a evitar temas políticos controversiales en las mismas. Si bien desde una perspectiva normativa la prensa debería obligar a los poderosos a rendir cuentas, incluso si esto perjudicara sus resultados comerciales, predicar para los conversos podría no sólo ser malo para los negocios sino también para la capacidad de establecer una agenda influyente para toda la ciudadanía.