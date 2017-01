Trump en la cima del poder, cambiando las reglas del juego, puede abrir una impensada oportunidad para nuestra región, teniendo en cuenta que el juego en vigencia no pareciera haber sido hasta ahora muy conveniente para el sur de la Tierra. Tal vez sea el tiempo de ponerse los pantalones largos y ser serios en intentar resolver nuestros propios problemas, sin seguir culpando por ellos a otros. Terminar con los extremadamente altos niveles de corrupción, que dañan no solo el corazón de la confianza en lo público si no que también han probado costar muchas vidas. Constituye prácticamente un crimen que una región bendecida por Dios, que en forma conjunta conforma el territorio más extenso del planeta, incluso por encima de la propia Rusia, con una población homogénea de más de 600 millones de personas, sin mayores problemas étnicos ni religiosos, esté condenada a la pobreza y sea dejada fuera de los centros reales de decisión de poder. Los argentinos ya nos dimos cuenta penosamente que no hay cosecha alguna que nos salve, lo mismo que los bolivianos con su minería o los venezolanos con su petróleo. Los mexicanos y los centroamericanos deberían comprender que los EEUU no son el único camino para su desarrollo, tratando de exportarles toda su pobreza y transformándose en un paraíso de mano de obra barata para el gigante vecino. En lugar de llorar sobre la leche derramada, deberíamos encarar el futuro con optimismo. La era Trump, con estas nuevas tendencias aislacionistas y rodeada de muros cada vez más altos, nos va a permitir pensar más sobre nosotros mismos, el primer paso para empezar a resolver algunas de nuestras enfermedades crónicas.