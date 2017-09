Hay conductas iraníes que ciertamente no resisten un análisis serio. Por ejemplo: ¿Quién creería seriamente que la marina de guerra de los Estados Unidos no puede responder letalmente cuando lanchas armadas de la Guardia Revolucionaria Iraní la provocan (algo que ocurrió varias veces en los últimos dos años)? La verdad es que ha sido el deseo de no darle a Irán una excusa para interrumpir el acuerdo nuclear lo único que ha hecho que no se haya respondido de forma destructiva contra esas provocaciones. ¿Qué mejor regalo podría darse a Irán que responder y hundir esas lanchas rápidas iraníes?