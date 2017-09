Hubo errores que no se pueden reiterar, señaló el funcionario. Por ejemplo, la policía de Cataluña había sido advertida sobre Abdelbaki Es-Satty: él no era un imán, sino que utilizo esa investidura para liderar la célula de Barcelona. Sin embargo, la policía de Bélgica y de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense habían avisado, pero no se reconoció la amenaza ni se actuó rápidamente ante el peligro que representaba, y eso no debe volver a ocurrir. "Por eso estamos investigando a todas las personas que pudieran estar en organizaciones de caridad y centros religiosos y ello no debe ser considerado una ofensa para nada ni para nadie que no adhiera al terrorismo islámico, sean las personas de la religión que sean", aseguró.