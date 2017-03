"Déjenme explicar: el mejor amigo de la infancia mi padre, el "tío" John, me conocía tanto a mí como a Jason desde que somos pequeños, aunque por separado, por lo que nunca nos habíamos encontrado. Fui a la universidad en la Costa Este estadounidense y luego me mudé a California. Cuando regresé a Chicago, John –quien pensaba que Jason y yo éramos perfectos el uno para el otro– organizó una cita a ciegas. Era 1989 y solo teníamos 24 años. Tenía exactamente cero expectativas de que la cita sería provechosa. Pero cuando tocó a la puerta de mi pequeña casa, pensé: "Oh, no, esta persona es muy simpática. Para cuando acabamos de cenar, me quería casar con él. Jason llegó a la misma conclusión, un año después".