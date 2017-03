AMÉRICA LATINA

El fundador del grupo maoísta peruano se presentó en un juicio en su contra por un atentado en Lima que dejó 25 muertos en 1992. “Hace un mes que estoy enfermo, no puedo comer, mi ropa me queda holgada. ¿Quién me atiende?”, reclamó ante la Justicia. También está acusado por narcotráfico