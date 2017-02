Hay gente que aprende a meditar para callar la mente: ese silencio es un ejercicio, y no un acto espontáneo, porque "una mente solitaria es en realidad un coro", según describió Charles Fernyhough en su libro The Voices Within: The History and Science of How We Talk to Ourselves (Las voces interiores: la historia y la ciencia de cómo hablamos solos). El fenómeno, defendió el profesor de Psicología de la Universidad de Durham, Reino Unido, pertenece al campo de lo normal y no a la patología: si alguien habla mientras maneja, o dialoga con su tostada en el desayuno, o le plantea preguntas a sus plantas mientras las riega, no está loco. Al contrario: "Las voces que suenan en nuestra mente juegan un papel vital en nuestro pensamiento".