No se detecta ni un poco de envidia de sus hermanas hacia las gemelas. "Solo me enteré ayer que estaban en América. No sé dónde eso queda pero estamos contentas por ellas. Estoy triste que no las volveré a ver pero feliz que han conseguido una nueva vida. Van a tener una buena educación y pueden vivir sus sueños. Están con alguien que las quiere y que las amará mucho", dijo tiernamente la niña de 15 años.