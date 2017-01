En su libro "My quest for the Yeti: Confronting the Himalayas' Deepest Mistery (Mi búsqueda del Yeti: Confrontando el mayor misterio de los Himalayas)", Reinhold explica que por aquellos años estaba de moda "la teoría de la cosmogonía glacial que postulaba que toda la energía cósmica provenía del choque entre el hielo y el fuego".