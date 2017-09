Su edificio no está ubicado en alguno de los puntos críticos donde está la vigilancia y que han capturado la atención de los medios de comunicación, no está en esos lugares en los que los acordonamientos de La Marina y los impuestos por algunos ciudadanos son casi impenetrables, por eso no solo se quedó sin hogar sino que ahora tiene que dormir en un camellón, para vigilar que ladrones no se lleven lo poco que queda de lo que alguna vez fue para ella el hogar perfecto.