El equipo de guardia civil del canal informa que no se va a volver a trabajar por el día y que no se puede volver a las oficinas porque hay algunas zonas que no están aseguradas. Es hora de que cada uno vea cómo hace para volver a su casa. El tráfico es un caos. Un amigo me aconseja que camine derecho hasta que dé con la Avenida Taxqueña, y que ahí doble a la izquierda hasta llegar a Coyoacán, adonde estoy alojado. Alguien me aconseja que no camine cerca de las paredes. Otro me avisa que en el camino hay un edificio derrumbado, que me desvíe. Otros no dicen nada. Están pensando cómo llegar a sus propias casas. Las noticias dicen que sus barrios son los más afectados.