"Pensamos que el trueno era de los castillos de la pirotecnia porque se oyó así, pero cuando uno empieza a ver alrededor el río de sangre pues vinos que era otra cosa, y yo con mi sobrina que no sabía donde estaba. Lo que recuerdo es que quería ver dónde estaba mi sobrino yo le decía a mi marido que buscara a su mamá, pero sus pies no le respondían y yo a medida que se me fue enfriando el cuerpo ya no pude caminar anduve de rodillas buscando porque nos faltaban varias personas", relata a Infobae, pero "mi suegra y mi sobrina ya no están aquí para contarlo".