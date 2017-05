"La capital era 'ciudad santuario' porque todo mundo tenía a sus familias o inversiones, propiedades en las que se podían esconder, y por eso era respetada por los grupos del crimen organizado. No es que no tuvieran presencia, es que entre ellos había acuerdos de no hacerse muy visibles ni armar desmanes (desorden) para que sus familias y ellos mismos pudieran estar tranquilos aquí", dijo a Infobae Carlos Rodríguez Ulloa, analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por más de 50 expertos de México y Estados Unidos.