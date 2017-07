La gente suele pensar que los animales en cuidado idealmente comerían lo mismo que en la vida silvestre. En realidad, no es cierto. Nuestros animales requieren dietas más densas en nutrientes, así que su comida habitual generalmente no sería lo mejor para ellos. Además, lo que requieren son nutrientes, y no comidas particulares, y eso nos da mucha flexibilidad para cumplir con sus necesidades.