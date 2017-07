En total son 370 los detenidos acusados de formar las filas de ISIS en Mosul, la que fuera la "capital" del Califato. Sin embargo, ya pasaron por esas celdas unos 1.150, 540 de los cuales fueron enviados a Bagdad. "La mayoría no puede caminar. Sus piernas están hinchadas porque no pueden moverse. Están infectados con enfermedades, problemas de piel, porque no ven la luz del sol", indicó a AP uno de los oficiales a cargo de la custodia.