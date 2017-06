El Campo de Zeppelin enfrenta la misma clase de cuestionamientos que la Sala de Congresos: ¿qué debe hacer la ciudad con esta pesadísima herencia de tiempos oscuros? Muchos insisten en dar vuelta la página, demoler y ahorrarse las altas sumas que significan conservar estos edificios. Schmidt calcula que para reparar la tribuna central se requiere una inversión de 70 millones de euros. Pero por ley toda la zona está protegida y no puede haber demoliciones, aunque eso no significa que la naturaleza no esté haciendo lentamente de las suyas, como lo hace en la tribuna cubierta de plantas.