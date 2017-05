"Mis hijos siempre me preguntan por qué tenemos que vivir en este lugar y no podemos mudarnos a algo más grande", contó Li Suert-Wen, una madre soltera que habita un cubículo de 11 metros cuadrados junto con su hija de 8 años y su hijo de 6. "Les explico que mamá no tiene suficiente dinero para mudarnos". Li gana USD 1.288 al mes decorando tortas en una panadería. Pero gasta USD 580 en el alquiler y en los gastos de ese minúsculo apartamento.