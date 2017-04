Sheij es un tipo con gafas, afable y orondo, que roza los 80 años, paseándose por sus aposentos envuelto en un traje de gasa blanca a juego con su larga y canosa barba. Transmite paz, equilibrio y cordura. Al principio nos advierten de que no podemos entrevístale porque en ocasiones pierde el hilo de la conversación, pero una vez empieza la charla comprobamos que su grado de lucidez es absoluto. Mientras tomamos té y degustamos una crema espesa de berenjena con carne de cordero envuelta en hojas de parra, Sheij se confiesa ante nosotros. "Soy comunista, más concretamente marxista", afirma entre risas, sin que sepamos con certeza que parte de sus discurso es irónico y cual verídico. Incluso se muestra contrario a que los yazidíes solo puedan casarse entre ellos. Como él mismo admite, "hay cosas que me superan, leyes que persisten al tiempo, que llegaron antes que yo y continuarán tras mi muerte. Además somos pocos, tenemos que perpetuar nuestro legado, nuestras tradiciones. Lo que sufrimos con el Estado Islámico es terrible, pero no es el primer genocidio que vivimos, es cíclico y no será el último", asegura en tono apocalíptico, agotado pero sin perder la sonrisa.