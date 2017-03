El candidato conservador francés François Fillon y su esposa serán acusados por el escándalo del trabajo falso

El ex primer ministro anunció que no se retirará de la carrera presidencial, pese a que ha bajado varios puntos en los sondeos, perdió apoyos al interior del partido y no alcanzaría el ballotage. François Hollande defendió el rol de la Justicia