El rol adquirió un mayor protagonismo en la segunda trilogía de "Star Wars", cuando el intérprete Ewan McGregor encarnó a un joven Obi-Wan Kenobi en "Star Wars I – The Phantom Menace" (1999), "Star Wars II – Attack of the Clones" (2002) y "Star Wars III – Revenge of the Sith" (2005).