En meses recientes tocaron aquí músicos como Guns N' Roses y Elton John, pero la polémica generada alrededor de la llegada de Radiohead fue inusualmente virulenta. En contraste con aquellos "veteranos", el grupo liderado por Thom Yorke tiene una fuerte imagen alternativa y de vanguardia, con la que se identifican muchos de los seguidores del BDS.

Pero Yorke resultó un hueso duro de roer para Waters y la organización pro-palestina. Frente a los llamados públicos del ex Pink Floyd, el cantante habló a través de Twitter y de una entrevista con el semanario Rolling Stone para explicar que, a su juicio, "tocar en un país no es lo mismo que apoyar a un gobierno" o estar de acuerdo con sus políticas.

"Nosotros no apoyamos a (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu más de lo que apoyamos a (el presidente norteamericano, Donald) Trump, pero igualmente tocamos en Estados Unidos", dijo Yorke.

La presencia de tropas norteamericanas en Irak, Afganistán o Siria hasta ahora no detuvo, por ejemplo, la organización de conciertos de Waters en Estados Unidos.