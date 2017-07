¡Santas frases! Hay quien contó la cantidad de veces que el Robin de Burt Ward dice una frase que arranca con "Santos…": son 359. ¿La mejor? Hay muchas, pero "Holy contributing to the delinquency of minors" (¡Santa contribución a la delincuencia de menores!) es firme candidata. Porque la batimanía no fue moda pasatista: tuvo carnadura y vocación de clásico. Y como tal, fans eternos.