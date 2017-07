No resulta casualidad que las tres abanderadas del nuevo look ambiguo sensación en redes sociales también sean referentes de una tendencia hacia la apertura sexual entre mujeres – convertidas en abanderadas de un movimiento que finalmente ha democratizado la homosexualidad y bisexualidad entre el colectivo femenino – el cual no gozaba de la misma aceptación a nivel social que sus contrapartes gay hombres.