-El disco "invicto" salió apenas a finales de febrero y nos dio mucha satisfacción, mucha alegría porque apenas salió, a los cinco días o sietes días de haber salido ya estaba en el top cinco del top 100 latino. Esto nos da muchísima alegría y se sabía porque era un trabajo que se hizo con muchísimo sacrificio, con mucho esfuerzo y muchas canciones buenas en el disco, no porque lo diga yo sino porque lo dice mi público que le gusta. Fue bien difícil para el equipo de trabajo escoger el nuevo sencillo porque en esta canción siempre, me pasó lo mismo que con el malecón, esta canción es mi preferida, me identifico con ella y es a la que le quiero apostar. Y bueno qué mejor que con Farruko que fortaleció muchísimo "hasta que se seque el malecón" cuando hicimos el remix, a nivel mundial muchísimos artistas y muchísimos seguidores de su público de él me confirmó que la colaboraciones son bien importante porque es un público de él que no conocía Jacob y ayudó muchísimo a fortalecer la canción.