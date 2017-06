"Hubo un incidente en el set de una campaña en la que estaba trabajando cuando tenía 17 años. Nunca he contado esta historia. Había un ayudante de fotografía al que yo le gustaba", recordó Graham. "Me llevó a un vestidor. Y yo estaba como: '¿Qué?'. Pensaba que iba a enseñarme algo. Me empujó y me mostró el pene. 'Tómalo'. Y yo le dije: '¡No!'", continuó en su crudo relato. Afortunadamente, la modelo logró escapar: "Me puse muy nerviosa, pero, por suerte, estaba cerca de la puerta y me fui corriendo".