Pero el propio actor reveló que tuvo que dejar hacerlo ya que tuvo un par de sustos importantes como consecuencia de esta extrema practica. "Puede ser realmente bueno para ti, pero yo lo llevé al límite. No tenía a alguien que me supervisara. Tuve que desmayarme dos veces para darme cuenta de que no debería volver a hacerlo", reveló.