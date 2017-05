Le siguen dos CD con la mezcla y 18 tomas desconocidas de las 13 canciones, como una versión instrumental de "Penny Lane" o el track ocho de "A Day in the Life" que no termina con una suerte de apocalipsis orquestal sino con tarareo grupal; los mismos contenidos se ofrecen en una edición de lujo en vinilo de 180 gramos. Por último, una edición de seis discos —The Super Deluxe Edition— con 33 tomas desconocidas, videos promocionales y el documental The Making of Sgt. Pepper, restaurado.