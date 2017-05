"Estaba celebrando mi cumpleaños en Manchester cuando vi las noticias de las explosiones. Mi rabia es monumental. ¿Cuándo va a parar esto? Theresa May dice que estos ataques 'no nos quebrarán', pero vive su vida en una burbuja a prueba de balas y ella evidentemente no tiene que identificar a ningún joven hoy en las morgues de Manchester", sentenció Morrissey.