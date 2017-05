Tal es el caso del pitcher de los New York Mets Matt Harvey, quien hasta no hace mucho presumía de su noviazgo con la super modelo brasileña de 35 años Adriana Lima. Tras ver en Instagram una foto de la despampanante cara de Victoria´s Secret nuevamente junto al jugador de los New England Patriots Julian Edelman, se embarcó en una noche de excesos que le impidió presentarse a un vital juego el pasado sábado.