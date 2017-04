Lewis, también conocido por su personaje de Nicholas Brody en Homeland, recordó ese momento durante la entrevista. "El [entonces] presidente de Estados Unidos, Barack Obama, me dijo hace unos meses: 'Me está gustando mucho Billions, me gusta mucho tu personaje, el único problema es que los gestores de fondos de inversión no son tan simpáticos'", contó el interprete en diálogo con Andrew Marr.