Para la crítica de cine Rhianna Dhillon el suceso de la saga se debe a su "atractivo universal" y que no tiene grandes pretensiones. "Son películas que la gente de todas las edades puede disfrutar, porque tienen un escapismo puro", opinó en un artículo para BBC Mundo . "Sólo son coches estrellándose entre sí, y está bien disfrutar de eso. No está tratando de ser algo que no es. Al final, no se toma a sí misma muy seriamente", añadió.