"Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas y no saben que lo fueron. Piensan: 'Ocurrió porque dije <no> de la manera incorrecta'. Una de las grandes cosas que el movimiento de mujeres ha logrado es hacernos dar cuenta que (una violación y un abuso) no es nuestra culpa. Fuimos violadas y no está bien", agregó.