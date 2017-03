Incluso, Stewart intentó explicar que se trató de una ejecución del estilo "Game of Thrones" y no de ISIS. Sin embargo, el contexto en el que había sido realizado no dejaba lugar a dudas. El video generó disgusto en el Reino Unido, donde el terrorista ultraislámico Jihadi John ha ejecutado de manera sanguinaria a los británicos David Haines y Alan Henning en 2014.