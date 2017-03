Ello se convirtió en un poco de publicidad inesperada que aumentó las ganancias de un show que tuvo como anfitrión a Donald Trump, quien aún permanece como productor ejecutivo en la temporada más reciente. Argumento que Schwarzenegger ha utilizado para justificar su baja audiencia. "No se trata del programa porque todos los que me encontré se acercaron a mí y me dijeron: 'Me encanta el programa … pero lo apagué porque tan pronto como leí el nombre de Trump, me fui de allí".