Kate del Castillo espera que el escritor que inspiró la serie, Arturo Pérez-Reverte, trabaje sobre una nueva novela. "No sé si tiene libro o no. Pero sí sé que está pensando en esto y sé que él desde luego lo quiere hacer. Eso me da mucha alegría y por eso me quiero ir a sentar con él para que me diga cómo va. Pero yo sí quisiera que escribiera un libro. Sería ideal sacarlo a la vez que la serie", señaló la actriz de 44 años, quien hace solo un año elevó su popularidad a partir de una supuesta relación con el reconocido narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.