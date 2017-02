Ya han pasado más de 40 días desde la trágica Navidad, y el músico sigue sin ser enterrado. La policía no consideró en un primer momento como sospechosa la defunción, pero el resultado "no concluyente" de la autopsia generó dudas. Por eso, las autoridades ordenaron un examen toxicológico cuyos resultados no estarán antes de finales de febrero.