Los desarrolladores de esa radio han logrado que cada fan pueda saber con exactitud qué tema musical sonaba en las estaciones y estaban al tope de los éxitos. Las que todos cantaban y bailaban. Desde The Beatles, pasando por The Rolling Stones, hasta Adele o Lady Gaga. Pero también éxitos de banda sonoras como "Gonna Fly Now" de Bill Conti, la canción que inmortalizó a Rocky Balboa, el personaje de Silvester Stallone.