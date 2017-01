"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola. Pero al final, I will survive: sobreviviré", repiten Amy Adams, Natalie Portman, Dev Patel, Michelle Williams, Emma Stone, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Greta Gerwig o Mahershala Ali.