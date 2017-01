Los contenidos producidos por las cadenas de televisión de toda la región tienen la cada vez más difícil tarea de conquistar a una audiencia que ya no se conforma con productos mediocres, entre los que se encuentran competencias de "baile" en las que lo que más se destacan son las rencillas de participantes con jurados de dudoso expertise en la materia; concursos de "talento" en los que sobran las criticas no constructivas del panel evaluador y telenovelas que narran historias repetidas hasta el hartazgo que no reflejan en lo absoluto la vida moderna y real.