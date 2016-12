La semana pasada fue el turno de James Corden. El también popular presentador británico aprovechó su exitoso segmento Carpool Karaoke para que algunos de sus invitados cantaran "All I Want for Christmas Is You". Además de Mariah Carey, los cantantes Selena Gomez, Adele y Chris Martin aparecen en el video, que ya tiene más de 20 millones de cliks.