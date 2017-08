Fabricantes automotrices tradicionales como Ford Motor Co. y General Motors Co. se han visto obligados a sumarse a la tendencia liderada por las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley – entre las que se encuentran Apple Inc. y Alphabet Inc. – para ser los primeros en poner en las calles y a un precio accesible para la mayoría, los primeros vehículos completamente autónomos aprobados por organismos federales para operar sin conductor.