Sin embargo, las autoridades no consideran apropiada la relación y tomaron cartas en el asunto, al enterarse de la situación. Tener un venado, considerado una especie salvaje, no está permitido por la ley, por lo que la familia se contactó con zoológicos para entregar a Faline, aunque desprenderse de él sea difícil. Sin embargo, sus esfuerzos no pudieron concretarse a tiempo.