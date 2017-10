"Estas empresas (IMG y Perform) no deberían ni participar. Una empresa que esta vinculada con un hecho de corrupción no debería hacerlo por cuestiones éticas. Detrás están los Jinkis. ¿A la Conmebol no le importa que los integrantes de la empresa estuvieron metidos en el FIFA Gate y en el pasado pagaron sobornos millonarios para quedarse con otros derechos? ¿Nosotros deberíamos suponer ahora que se quedaron con los derechos limpiamente? Al fin de cuentas, parece una burla", reflexionó Levinsky.